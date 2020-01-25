İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

\u0130ran Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin talep etmesi halinde depremzedelere yard\u0131m i\u00e7in acil durum ekiplerinin teyakkuzda oldu\u011funu duyurdu.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bal\u0131kesir merkezli FET\u00d6\/PDY operasyonunda yakalanan 10 \u015f\u00fcpheliden 5'i sal\u0131verildiMustafakemalpa\u015fa\u2019ya Ba\u015fkan Akta\u015f s\u00f6z\u00fc450 kiloluk 'Hulk' e\u015f ar\u0131yor ama bir \u015fart\u0131 var!
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