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İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin talep etmesi halinde depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

(İHA)

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İRAN deprem Elazığ Depremi

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