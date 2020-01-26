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İran'dan eski ABD Büyükelçiliğinin avlusuna 'intikam' mezarlığı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran, Tahran’daki eski Amerikan Büyükelçiliğinin avlusunda ABD ve İsrail askerlerinin tabutlarının yer aldığı sembolik mezarlık kurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Irak’ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından sürekli intikam söyleminde bulunan İran, intikamı simgeleyen sembolik bir mezarlık oluşturdu. 40 yıl önce kapatılan eski ABD Büyükelçiliği binası avlusunda kurulan mezarlıkta, ABD ve İsrail bayraklarına sarılmış askerlerin sembolik tabutları konuldu. Haç işaretlerinin dikildiği mezarlıkta, bazı haçların üzerine ABD bayraklı asker miğferleri yerleştirildi.

İRAN ORDUSU TARAFINDAN KULLANIYOR

İran’da İslam Devrimi sonrası Kasım 1979’da Amerikan karşıtı bir grubun, ABD büyükelçilik binasını basması üzerine temsilcilik kapatılmıştı. Bina günümüzde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılıyor.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından intikam tehdidinde bulunan İran, 8 Ocak’ta Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu iki üsse füzeli misilleme saldırısında bulundu. İran, füze saldırısında onlarca Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini savunurken, Washington 34 askerinin beyin sarsıntısı yaşadığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

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kasım süleymani ABD İRAN mezarlık

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