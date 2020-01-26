İran'dan eski ABD Büyükelçiliğinin avlusuna 'intikam' mezarlığı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Irak’ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından sürekli intikam söyleminde bulunan İran, intikamı simgeleyen sembolik bir mezarlık oluşturdu. 40 yıl önce kapatılan eski ABD Büyükelçiliği binası avlusunda kurulan mezarlıkta, ABD ve İsrail bayraklarına sarılmış askerlerin sembolik tabutları konuldu. Haç işaretlerinin dikildiği mezarlıkta, bazı haçların üzerine ABD bayraklı asker miğferleri yerleştirildi.

İRAN ORDUSU TARAFINDAN KULLANIYOR



İran’da İslam Devrimi sonrası Kasım 1979’da Amerikan karşıtı bir grubun, ABD büyükelçilik binasını basması üzerine temsilcilik kapatılmıştı. Bina günümüzde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılıyor.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından intikam tehdidinde bulunan İran, 8 Ocak’ta Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu iki üsse füzeli misilleme saldırısında bulundu. İran, füze saldırısında onlarca Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini savunurken, Washington 34 askerinin beyin sarsıntısı yaşadığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

