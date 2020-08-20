İran’dan flaş hamle: Balistik füze ürettiler

Son dönemde Washington-Tahran hattında gerilim tırmanırken, bugün İran’dan flaş bir açıklama geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, geliştirilen yeni balistik füze ve kruz füzesinin tanıtımını yaptı. Hatemi, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, “Balistik füzeye Kasım Süleymani’nin adını verdik. Bu füzenin menzili 1400 kilometredir. Kruz füzesine ise Ebu Mehdi adını verdik. Onun menzili ise 1000 kilometre” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları’nın lideriyken Ocak ayında Irak’ta ABD’nin suikastına uğrayan Süleymani ve Ebu Mehdi, olay yerinde yaşamını yitirmiş ve yaşananalr bölgede tansiyonun yükselmesine sebep olmuştu.

