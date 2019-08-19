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İran’dan 'güvenli bölge' tepkisi

19.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

İran, Türkiye’yle ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusundaki anlaşmalarını provokatif olarak nitelendirdi.

İran’dan 'güvenli bölge' tepkisi

Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Türkiye’yle ABD geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak için Türkiye’de ortak harekat merkezi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, Amerikalı yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda anlşamaya varıldığı yönündeki açıklamaların provokatif ve endişe verici olduğunu belirtti.

KAMIŞLI'DA BOMBALI SALDIRI

Bu arada Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD, saldırıda bölgedeki Kürt güçlerden 6 kişinin öldüğünü iddia etti.

Kamışlı Türkiye sınırında ve YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde bulunuyor.

YPG ABD'nin Suriye’de IŞİD’le mücadele ortağı.

Türkiye ise YPG’yi PKK’nın bir kolu olarak niteliyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki varlığına karşı çıkıyor.

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İRAN güvenli bölge ABD

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