İran'dan Hamas'a mektup! 'Hazırlık yapıyoruz' diyerek duyurdular: "13 Nisan'dan daha sert olacak"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e saldırı düzenlemesi beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

"HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Haniye’nin ardından göreve gelen Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a beklenen saldırıya ilişkin bir mektup gönderdi. Kaani, mektubunda Haniye’nin İran’da öldürülmesinin acı verici ve zor bir olay olduğunu belirterek, “Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” dedi.

"DAHA SERT OLACAK"

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan’da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, “Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani tarafından İsrail ve Hamas'a yapılan ortak çağrı Avrupa’dan büyük destek görüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, liderlerin Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ortak çağrıyı “tam olarak desteklediklerini” söyleyen Lammy, “Artık hiçbir gecikme olmamalı, çatışma hemen durmalı. Esirler serbest bırakılmalı. Gazze'ye sınırsız yardımlar acilen ulaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Bakan Lammy, masadaki anlaşmanın acilen kabul edilmesinin İsraillilerin, Filistinlilerin ve diğer tarafların “uzun vadeli çıkarlarına” hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

AB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ: 'HEMEN BİR ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR'

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD, Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu, hayatları kurtarmanın, barış umudunu yeniden canlandırmanın ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamanın tek yolu” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır