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  4. İran'dan havalandıktan sonra düşen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak dört ihtimal inceleniyor

İran'dan havalandıktan sonra düşen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak dört ihtimal inceleniyor

09.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın dün Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan birkaç dakika sonra düşmesini soruşturan ekibin, dört farklı teoriyi incelediğini açıkladı.

İran'dan havalandıktan sonra düşen Ukrayna uçağıyla ilgili olarak dört ihtimal inceleniyor

Oleksiy Danilov, bu ihtimalleri şöyle sıraladı;

-Uçağın füzeyle düşürülmesi
-Uçağın bir insansız hava aracıyla çarpışması
-"Terör saldırısı"
-Uçağın motorunun patlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise kazayla ilgili spekülasyon yapılmamasını istemişti.

176 kişinin bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.

DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Öte yandan, İranlı yetkililer ise uçağın havadayken alev aldığını ve geri dönmeye çalışırken yere çakıldığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Havalimanı bölgesinden ayrılmak için önce batıya dönen uçak, sorun çıkması üzerine sağa döndü ve havalimanına geri gelmeye çalışırken düştü" dedi.

Abidzade, görgü tanıklarının uçağın alev aldığını gördüğünü ve pilotun havalimanına dönmeye çalışmadan önce acil durum çağrısı yapmadığını söyledi.

'İLK BULGULAR ABD'YE GÖNDERİLDİ'

uçak

Ali Abidzade, ilk bulgularını Ukrayna ve Boeing'in merkezinin bulunduğu ABD'ye gönderdiklerini açıkladı. Bu bilgilerin İsveç ve Kanada'yla da paylaşıldığı açıklandı.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna (mürettebat dahil), 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

Ukrayna'da uçağın düşmesi nedeniyle bugün için bir günlük ulusal yas ilan edildi.

SORUŞTURMAYI KİM YAPIYOR?

uçak

Boeing ABD'de üretildiği için normal koşullarda herhangi bir uluslararası soruşturmaya ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun da dahil olması gerekiyor. Ancak bunun için kurulun, ilgili yabancı ülkenin iznini alması ve o ülkenin mevzuatına göre hareket etmesi zorunluluğu var.

Ali Abidzade dün uçağın kara kutusunun "ne Boing'e ne de Amerikalılara verileceğini" açıklamıştı.

Abizade, "Bu kaza İran havacılık kurumu tarafından soruşturulacak. Fakat Ukraynalılar da soruşturmaya katılabilir" demişti.

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