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İran'dan İsrail açıklaması! 'Kesinlikle gerçekleşecek' deyip duyurdu: 'Geri adım atmayacağız'

18.12.2024 20:03
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İran ve İsrail arasındaki gerilim sona erdi derken Tahran'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İsrail'e yapılacak misilleme ile ilgili olarak "Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" dedi.

İran'dan İsrail açıklaması! 'Kesinlikle gerçekleşecek' deyip duyurdu: 'Geri adım atmayacağız'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İran’ın Kum kentinde düzenlenen bir programda İsrail’e yönelik yapılacak misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK"

Fedevi, halk arasında İsrail’e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Gerçek Vaad 3 operasyonuna dair birçok soru olduğunu görüyorum. Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" ifadelerini kullandı. Fedevi, İran’ın İsrail’e karşı Gerçek Vaad 3 operasyonunu, kendi belirleyeceği zaman ve yerde gerçekleştireceğini ifade etti.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de açıklamalarda bulundu. Vahidi, İran Silahlı Kuvvetleri ve komutanlarının İsrail’e yönelik muhtemel bir misilleme için hazır olduklarını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi. Vahidi, "Gerçek Vaad 3 operasyonunu hayata geçireceğiz. Elbette bu, Siyonist rejimin istediği şekilde olmayacak. Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimiz sahadalar ve her türlü büyük senaryoya hazırlıklılar. Askeri anlamda alınacak bir karara hükümet karışamaz veya engelleyemez. Ancak bu, hükümetin askeri kanatta alınan kararların karşısında yer aldığı anlamına gelmiyor" dedi.

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İSRAİL SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

İsrail, 26 Ekim tarihinde İran’a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İran’ın İsrail’e yönelik hipersonik ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonuna tepki olarak İsrail, başkent Tahran, Huzistan ve İlam kentlerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail’in İran’ı hedef aldığı bu ilk saldırıda, hava savunma bataryaları, İHA fabrikası ve füze üretim tesisleri de dahil olmak üzere İran askeri tesisleri hedef alınmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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