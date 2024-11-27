İran'dan İsrail açıklaması! 'Misilleme hakkına sahibiz'

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Portekiz'de basına konuştu.

"MİSİLLEME HAKKINA SAHİBİZ"

Erakçi, "İran, İsrail'in geçen ay düzenlediği hava saldırılarına misilleme hakkına sahiptir ancak aynı zamanda Lübnan'daki ateşkes anlaşması gibi bölgedeki diğer gelişmeleri de değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erakçi, anlaşmanın kalıcı ateşkese yol açmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA