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  4. İran'dan İsrail açıklaması! 'Misilleme hakkına sahibiz'

İran'dan İsrail açıklaması! 'Misilleme hakkına sahibiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 17:45
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına yanıt hakkını saklı tuttuklarını ifade etti. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erakçi, anlaşmanın kalıcı ateşkese yol açmasını umduğunu dile getirdi.

İran'dan İsrail açıklaması! 'Misilleme hakkına sahibiz'

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Portekiz'de basına konuştu.

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"MİSİLLEME HAKKINA SAHİBİZ"

Erakçi, "İran, İsrail'in geçen ay düzenlediği hava saldırılarına misilleme hakkına sahiptir ancak aynı zamanda Lübnan'daki ateşkes anlaşması gibi bölgedeki diğer gelişmeleri de değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erakçi, anlaşmanın kalıcı ateşkese yol açmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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