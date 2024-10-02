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İran'dan İsrail'e büyük tehdit! 'Vurabilirdik ama vurmadık' diyerek gözdağı verdi: İsrail saldırırsa yeni hedef belli

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 07:59
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İran dün akşam saatlerinde İsrail'i hedef aldı. Devrim Muhafızları saldırıda hipersonik Fettah-1 füzelerinin ilk kez kullanıldığını açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri saldırıda sivil yerleşim yerlerinin bilerek hedef alınmadığını vurguladı. Bakıri ayrıca, vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediklerini ancak kendilerine karşılık gelmesi durumunda buraları vuracaklarını söyledi.

İran'dan İsrail'e büyük tehdit! 'Vurabilirdik ama vurmadık' diyerek gözdağı verdi: İsrail saldırırsa yeni hedef belli

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

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"ZOR BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.

SİVİL YERLER VURULMADI,ASKERİ ÜSLER HEDEF ALINDI

Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.

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İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.

'VURABİLİRDİK AMA VURMADIK' MESAJI

Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.

Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.

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İRAN CUMHURBAŞKANI: BU SADECE GÜCÜMÜZÜN BİR PARÇASI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

İLK KEZ KULLANILAN FÜZELER

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

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İran İsrail Orta Doğu saldırı
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