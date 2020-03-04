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İran'dan korkutan açıklama: Tüm eyaletlere yayıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" dedi. Ülkede ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

İran'dan korkutan açıklama: Tüm eyaletlere yayıldı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan verilere göre 15 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 92'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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