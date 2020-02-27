İran'dan korkutan haber!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.
Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.
İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.
Yunanistan'ın Selanik kentinde bir anne ve çocuğunda da Koronavirüs görüldü. Ülkede Koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı.
Britanya Sağlık Bakanlığı ülkede iki yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Hastaların virüsü İtalya ve Tenerife'de kaptığı belirtildi.
Bu gelişmeyle Britanya'da görülen Kovid-19 vakası sayısı 15'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.
Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.
Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti.
Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.
Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıktıktan sonra 40'dan fazla ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Japonya'da okulların kapatılacağı açıklanırken, Güney Kore'de 171 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19'un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu.
Okulların mart ayı sonunda başlayacak ilkbahar tatiline kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12,8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı.
Güney Kore'de de 171 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.
Yetkililer, yeni vakalar ile birlikte ülkede Kovid-19 taşıyanların sayısının 1766'ya yükseldiğini bildirdi.
Azerbaycan'da 186 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alındı.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin Bakü'deki Kliniki Tibbi Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde, 2 kişinin özel olarak ayrılmış bir tıp kurumunda gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, İran sınırına yakın iller olan Astara Merkez Hastanesinde 86, Celilabat Merkez Hastanesinde ise 91 Kovid-19 şüphelisi hasta bulunduğu kaydedildi.
Özellikle İran'dan gelen ve kontrollerde ateşleri yüksek olan kişiler gözetim altına alınırken Azerbaycan'ın ilgili kurumları da koronavirüs dolayısıyla önlemleri artırdı. Belirli hastanelerde olası koronavirüs vakaları için birimler ve odalar oluşturuldu.
Ülkenin tüm gümrük kapılarında ve havalimanlarında termal kameralarla kontroller sıkılaştırıldı, sınır geçiş noktalarına ilave sağlık personeli yerleştirildi.
Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'a ait gemiler ile Bakü metrosunun trenleri koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Azerbaycan Eğitim Bakanlığı da okullarda çok kişinin katıldığı etkinlikleri geçici olarak durdurdu. Okullarda, çocukların sağlık kontrolü de sıkılaştırıldı ve herhangi bir hastalığı bulunan çocukların okula gelmemesi tavsiye edildi.
Kırgızistan'da mart ve nisan aylarında yapılması planlanan uluslararası spor etkinliklerinin Kovid-19 salgını endişesiyle ertelenmesi kararlaştırıldı.
Kırgızistan Spor, Beden Eğitimi ve Gençlik İşleri Devlet Ajansı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mart'ta yapılması planlanan Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 27-29 Mart'taki Asya Lisanslı Güreş Turnuvası ve nisan ayında Asya Bölgesi Dopingle Mücadele konulu hükümetler arası toplantı ertelendi.
Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.
Çin'e 15 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmak üzere Hubey eyaletine giden Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait bir uçak, Vuhan kentinden 112 kişiyi tahliye etti.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin arasında 76 Hint’in yanı sıra Bangladeş, Myanmar, Maldivler, Çin, Güney Afrika, ABD ve Madagaskarlı 36 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Toplamda 112 kişinin Vuhan’dan tahliye edildiğini aktaran Jaishankar, Çin’e 15 ton tıbbi malzeme gönderildiğini de kaydetti.
Tahliye edilen 112 kişi 14 gün boyuna karantinada tutulacak.
Jaishankar ayrıca, Japonya’daki Diamond Princess adlı kruvaziyerde karantinaya alınan 119 Hint ve Sri Lanka, Nepal, Güney Afrika ve Perulu 5 yabancı uyruklu kişinin Yeni Delhi'ye ulaştığını bildirdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi de yaşamını yitirdi.