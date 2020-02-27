İran'dan korkutan haber!

Britanya Sağlık Bakanlığı ülkede iki yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Hastaların virüsü İtalya ve Tenerife'de kaptığı belirtildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir anne ve çocuğunda da Koronavirüs görüldü. Ülkede Koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19'un yayılması endişesinin artması nedeniyle pazartesinden itibaren tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin kapatılacağını duyurdu.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsraillide Kovid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Özellikle İran'dan gelen ve kontrollerde ateşleri yüksek olan kişiler gözetim altına alınırken Azerbaycan'ın ilgili kurumları da koronavirüs dolayısıyla önlemleri artırdı. Belirli hastanelerde olası koronavirüs vakaları için birimler ve odalar oluşturuldu.

Açıklamada, İran sınırına yakın iller olan Astara Merkez Hastanesinde 86, Celilabat Merkez Hastanesinde ise 91 Kovid-19 şüphelisi hasta bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin Bakü'deki Kliniki Tibbi Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde, 2 kişinin özel olarak ayrılmış bir tıp kurumunda gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, karardan 34 bin 847 okulda öğrenim gören 12,8 milyon öğrencinin etkileneceğini açıkladı.

Ülkenin tüm gümrük kapılarında ve havalimanlarında termal kameralarla kontroller sıkılaştırıldı, sınır geçiş noktalarına ilave sağlık personeli yerleştirildi.

Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'a ait gemiler ile Bakü metrosunun trenleri koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı da okullarda çok kişinin katıldığı etkinlikleri geçici olarak durdurdu. Okullarda, çocukların sağlık kontrolü de sıkılaştırıldı ve herhangi bir hastalığı bulunan çocukların okula gelmemesi tavsiye edildi.

Kırgızistan'da mart ve nisan aylarında yapılması planlanan uluslararası spor etkinliklerinin Kovid-19 salgını endişesiyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Kırgızistan Spor, Beden Eğitimi ve Gençlik İşleri Devlet Ajansı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mart'ta yapılması planlanan Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 27-29 Mart'taki Asya Lisanslı Güreş Turnuvası ve nisan ayında Asya Bölgesi Dopingle Mücadele konulu hükümetler arası toplantı ertelendi.

Kırgızistan'da henüz yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.