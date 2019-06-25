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İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın üst düzey lider ve yetkililerine yaptırım uygulama kararının ardından Tahran'dan jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavit, kararların diplomasi yolunu kalıcı olarak kapattığını söyledi.

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İranlı diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalarken; İran, ABD'nin yaptırımlarının Tahran ve Washington arasındaki diplomasi yolunu kalıcı olarak kapattığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Trump böylece Tahran'ın geçen hafta ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından İran üzerindeki baskıyı artırmak için ciddi ve daha önce görülmemiş bir adım attı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu yaptırımların İran'ın milyarlarca dolarlık varlığını daha bloke edeceğini söyledi.

TRUMP: HAMANEY SORUMLU!

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların kısmen geçen hafta İran'ın ABD insansız hava aracını düşürmesine tepki olduğunu, ancak zaten her şekilde getirileceğini söyledi. Trump ayrıca Ortadoğu'da "rejimin düşmanca davranışlarından" Hamaney'in sorumlu olduğunu söyledi.

Trump, yaptırımların "Dini lider ve dini liderin makamı ve kendisi ve makamına yakın olanların başlıca finansal kaynaklara ve desteğe erişmelerini engelleyeceğini" belirtti.

ZARİF İÇİN YAPTIRIM SİNYALİ

Washington ayrıca bu haftanın ilerleyen günlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırımlar getireceğini söyledi.

İRAN'DAN JET YANIT!

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, "İran'ın dini liderine (Ayetullah Ali Hamaney) ve İran diplomasisinin başındaki kişiye (Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif) boşuna yaptırımlar uygulamak diplomasi yolunun kalıcı olarak kapatılması anlamına geliyor" dedi.

Mousavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin küresel barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan tüm uluslararası mekanizmaları yok ettiğini söyledi.

(Reuters)

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