İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kalıcı olarak kapandı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İranlı diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalarken; İran, ABD'nin yaptırımlarının Tahran ve Washington arasındaki diplomasi yolunu kalıcı olarak kapattığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Trump böylece Tahran'ın geçen hafta ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından İran üzerindeki baskıyı artırmak için ciddi ve daha önce görülmemiş bir adım attı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu yaptırımların İran'ın milyarlarca dolarlık varlığını daha bloke edeceğini söyledi.

TRUMP: HAMANEY SORUMLU!

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların kısmen geçen hafta İran'ın ABD insansız hava aracını düşürmesine tepki olduğunu, ancak zaten her şekilde getirileceğini söyledi. Trump ayrıca Ortadoğu'da "rejimin düşmanca davranışlarından" Hamaney'in sorumlu olduğunu söyledi.

Trump, yaptırımların "Dini lider ve dini liderin makamı ve kendisi ve makamına yakın olanların başlıca finansal kaynaklara ve desteğe erişmelerini engelleyeceğini" belirtti.