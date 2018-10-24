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İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suudi Arabistan'ın Amerika'nın koruması olmadan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmüş olamayacağını belirtti.

İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş bir iddiada bulundu. Ruhani, Suudi Arabistan'ın ABD koruması olmadan Kaşıkçı'yı öldüremeyeceğini ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı cinayetini "benzeri görülmemiş vahşice işlenmiş bir suç" şeklinde niteleyen Ruhani, "ABD'nin desteği olmadan hiçbir ülkenin böyle bir suç işleyeceğini düşünmüyorum. Görünüşe göre, bir ülkeye hükmeden bir kabile, süper gücün korumasına sahip" dedi.

Türkiye hükümetine cinayetin tüm boyutları ve yönlerini açığa kavuşturma çağrısında bulunan Ruhani, şöyle devam etti:

"Kimse bugünün dünyasında ve yeni yüzyılda böyle organize bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve bir sistemin bu kadar vahşice bir cinayeti planlayacağını hayal edemezdi."

Ruhani, Kaşıkçı cinayetinin ABD, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri için insan hakları konusunda bir sınav olduğunu belirterek, "Bu işlenen cinayet ve faillerinden daha çok kınanması gereken onlara bu suçu işleme cesaretini veren güçtür." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında olanları "gelmiş geçmiş en berbat örtbas" eylemi olarak nitelerken, ABD Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol aldığı düşünülen bazı kişilerin vizelerini iptal etmişti.

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