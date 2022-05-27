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İran'dan misilleme geldi! Basra Körfezi'nde el koydular

27.05.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Akdeniz'de seyreden İran'a ait petrol taşıyan bir gemiye Yunanistan unsurları tarafından el konulmuştu. İşte haberin detayları...

İran'dan misilleme geldi! Basra Körfezi'nde el koydular

Yunanistan'ın Akdeniz'de İran'a ait petrol taşıyan gemiye el koyması sonra Tahran yönetiminden misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.

2 GEMİYE EL KONULDU

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

"ULUSLARARASI BİR EŞKIYALIK ÖRNEĞİ"

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Yunanistan
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