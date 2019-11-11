İran'dan petrol açıklaması: Bulduk!

"53 milyar varil petrol olan bir petrol sahası bulduk. Tam 53 milyar varil. Bostan'dan Umidiye'ye uzanan çok büyük bir petrol sahası. 2400 kilometrekare büyüklüğünde 80 metre derinliğinde."

Yarı resmi Fars ajansının haberine göre Ruhani, dün Yezd kentinde konuşan Ruhani, İran halkına bir müjde vermek istediğini belirterek şunları söyledi:

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre İran'ın 211 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor. Yeni bulunan petrol sahasındaki rezervin de bu toplama eklenmesi durumunda İran'ın petrol rezervi 264 milyar varil seviyesine çıkıyor.

İran, ABD'nin ağır yaptırımları nedeniyle çıkardığı petrolü dışarıya satmakta zorlanıyor. Yaptırımlar, ABD'nin İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında varılan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesinden sonra uygulanmaya başlanmıştı.

Huzistan eyaletinde 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan sahanın, İran'ın kanıtlanmış petrol rezervlerini dörtte bir oranında artıracağı belirtiliyor.

"Petrol sahasından üretimimiz yüzde bir artsa bile İran'ın petrol gelirleri 32 milyar dolar yükselecek. Beyaz Saray'a diyorum ki, siz İran'ın petrol satışını engellerken bizim işçilerimiz ve mühendislerimiz 53 milyar varil petrol buluyor."

Yeni alanın 65 milyar varil rezerve sahip Ahvaz'dan sonraki iki en büyük petrol sahası olduğu belirtiliyor.

İran'ın kanıtlanmış petrol rezervi 150 milyar varil civarında. İran petrol rezervlerinde dördüncü gaz rezervlerinde de ikinci sırada.

