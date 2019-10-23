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İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün akşam varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mutabakatı bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, “İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Mousavi, “Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye’nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz” sözlerini kullandı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Rusya Mutabakat

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