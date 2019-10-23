İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, “İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Mousavi, “Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye’nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz” sözlerini kullandı.

KAYNAK: DHA

