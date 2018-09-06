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İran'dan sert açıklama: ABD savaş başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İsrail istihbarat servislerinin bazı Arap ülkelerinin finansal desteğiyle ülkede ümitsizlik ortamı oluşturmak için İran'a karşı "medya savaşı" başlattığını belirtti.

İran'dan sert açıklama: ABD savaş başlattı

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Konuşmasında kendilerine ulaşan istihbari bilgilerinden söz eden Hamaney, "Elimizdeki istihbari bilgiye göre, ABD ve siyonist rejimin casusluk unsurları, bazı zengin Arap ülkelerinin finansal desteğiyle İran'a karşı medya savaşı başlatma hedefiyle teşkilatlanmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Hamaney oluşturulan teşkilatın ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ABD ve İsrail'in bu sayede halk arasında ümitsizlik oluşturmak, halkı birbirleri ve devletle karşı karşıya getirmek ve ülkedeki ekonomik sorunları abartarak halkın zihnini bulandırmak istediğini ifade etti.

Ülkedeki ekonomik sorunlara da değinen Hamaney, ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı ve döviz krizinin, medya üzerinden yürütülen savaşın bir neticesi olduğuna dikkati çekti.

Hamaney, şunları kaydetti:

"Kötülük isteyenlerin medya üzerinden sürdürdükleri savaş ve propaganda çabaları etkili oldu. Dikkatli olmalıyız. Halkın zihnini bulandıracak propagandalara katkı vermeyelim."

ABD yönetiminin 8 Mayıs'ta Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından getirdiği tek taraflı yaptırımlar nedeniyle uluslararası bankacılık ve petrol ihracatında sorunlarla karşılaşan İran'da, ekonomik sorunlar zaman zaman protestolara neden oluyor.

Hali hazırda serbest piyasada dolar karşısında 13 bin 800 tümen seviyelerinde işlem gören ulusal para birimi tümen, nisan ayından bu yana yaklaşık yüzde 130 değer kaybına uğradı.

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İRAN ABD savaş medya Hamaney arap ülkeleri israil

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