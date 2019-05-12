HABER

İran'dan son dakika ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı, ABD'nin Körfez'deki askeri varlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Eğer Amerika hamle yaparsa, onları kafalarından vuracağız. ABD'nin Körfez'deki askeri varlığı tehditti ama şimdi bu bir fırsat" denildi.

İran'dan son dakika ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda." dedi.

'VURURUZ' TEHDİDİ

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, "Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi. Eğer Amerika hamle yaparsa, onları kafalarından vuracağız. ABD'nin Körfez'deki askeri varlığı tehditti ama şimdi bu bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin savaş söyleminden kaçınmasıyla ilgili Hacızade, bunun sebebinin körfezdeki ABD askeri unsurlarının savunma açıklarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Hacızade, "Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı." diye konuştu.

(AA-Reuters)

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındıYeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetleniyorArnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 47 yorum
İranın dik duruşuna helal olsun.
kuru gürültü bizim rahipçiler gibi:):):)
vur gitsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraflar peş peşe geldi!

Fotoğraflar peş peşe geldi!

Hasan Ruhani: Teslim olmayacağız

Resti çekti: Teslim olmayacağız

İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

İsrail askerlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

İranlı liderler Trump'ı doğrudan arayabilecek

Beyaz Saray yetkililere Trump'ın telefon numarasını iletti

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimleri için suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.