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İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

İran Ordusu, silahlı kuvvetlerin İran petrol tankerlerini her türlü tehdide karşı korumaya hazır olduğunu açıkladı.

İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız

İran ordusundan Mahmud Musevi, yaptığı açıklamada, petrol tankerlerine yönelik herhangi bir tehdide karşı İran ordusunun hazır olduğunu belirtti.

ISNA'nın haberine göre İran Ordusu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi, "İran Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi, bugün de petrol tankerlerimize karşı bir tehdit olması durumunda hazırdır ve deniz yolunu da kullanmaya devam edebilir" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN petrol tehdit mAHMOUD mOUSAVİ ordu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şu Tramp'a haddini bildirecek bir ülke yokmu. Toplamı birbuçuk milyar eden müslümanlar birlik ve beraberlik olarak karşı koyamıyor.Ancak müslümanlar sömürülüyor.
@azak232 hocam kendilerine müslüman diyenler birbirlerinin etini kemiriyor abd ye karşımı birleşecekler mümkün değil.
nezaman mu musluman yada ortadagu komsular menffatcilikten cikacak
iran helal olsun sende türkiye gibi dik dur biz dik durduk ve kazandık sıra sende inşallah sizinde halkınız bizim halkımız gibi sizinle olur
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