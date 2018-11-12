İran'dan tehdit gibi açıklama: Hazırız

İran ordusundan Mahmud Musevi, yaptığı açıklamada, petrol tankerlerine yönelik herhangi bir tehdide karşı İran ordusunun hazır olduğunu belirtti.
ISNA'nın haberine göre İran Ordusu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi, "İran Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi, bugün de petrol tankerlerimize karşı bir tehdit olması durumunda hazırdır ve deniz yolunu da kullanmaya devam edebilir" açıklamasında bulundu.
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