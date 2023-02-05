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İran'dan Trabzon'a geldi, TIR'dan gelen sesle şok yaşadı! 2 ton fazla çıkınca ceza ödeyip şüphelendi... "Çok kişiydiler, nasıl dayandılar bilmiyorum"

05.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TIR'ına cam eşyayı yükleyip İran'dan Trabzon'a yola çıktı. İran uyruklu TIR sürücüsü Seyfullah Refii (31) yolda denetim için kantara girdi, aracın ağırlığı olması gerekenden 2 ton fazla çıktı. Para cezasını ödedikten sonra bu durumdan şüphelenen Refii dorse mühürlü olduğu için açıp bakmadan yoluna devam etti. Trabzon Limanı'na ulaştığında ise çay içmeye çıktığında dorseden gelen sesleri güvenlik ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine hayret ettiren gerçek ortaya çıktı...

İran'dan Trabzon'a geldi, TIR'dan gelen sesle şok yaşadı! 2 ton fazla çıkınca ceza ödeyip şüphelendi... "Çok kişiydiler, nasıl dayandılar bilmiyorum"

İnsan kaçakçıları Afganistan uyruklu onlarca göçmeni dolandırıp İstanbul'a gitmeleri için gizlice TIR'ın dorsesine bindirdi. Dorsedeki göçmenler nedeniyle araç kantarda 2 ton fazla çıkarken sürücü Refii 3 bin 600 TL ceza ödedi. 535 kilometrelik yolculuğun ardından Refii'nin çay içmeye çıktığı sırada sesleri duyulan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Refii, olayı yaşananları ayrıntılarıyla anlatırken "Çok kişiydiler, 20 kişi vardı belki de. İçeri çok soğuktu, o kadar soğuğa nasıl dayandılar bilemiyorum" dedi.

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AĞIRLIK LİMİTİ AŞINCA KUŞKULANDI

İran’dan tıra yüklediği cam eşyayı Trabzon'a getirmek için yola çıkan İranlı 6 yıllık TIR sürücüsü Seyfullah Refii (31), Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde mola verdi. Bir süre dinlendikten sonra yoluna devam eden Refii, Erzurum'da yol denetim istasyonunda durarak kantara girdi. Yapılan ölçümde tırın ağırlığının 2 ton fazla gelmesi üzerine sürücü Refii, 3 bin 600 TL ceza ödedi. Ağırlık limitini aşmasından şüphelenen Refii, tırın dorsesinin mühürlü olması nedeniyle yükü kontrol edemedi.

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ÇAY İÇMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI, SESLERİ DUYDU

Cezasını ödedikten sonra yoluna devam eden Refii, sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı. Gerekli kontrollerin ardından liman sahasına giriş yapan Refii, çay içmek için dışarı çıktı. TIR'ın etrafında dolaşırken dorsenin içinden ses geldiğini fark eden Refii, şüphelenerek durumu liman güvenlik ekiplerine bildirdi.

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TIR'DAN ONLARCA GÖÇMEN ÇIKTI

Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince dorsede arama yapıldı. Gümrük Muhafaza memurlarının eşliğinde mührü açılan TIR dorsesinin içinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

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İNSAN KAÇAKÇILARI İŞ BAŞINDA

535 kilometrelik yolculuğun ardından emniyete götürülen Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganistan uyruklu göçmenlerin gizlice TIR'ın dorsesine İstanbul'a gitmek için bindirildikleri tespit edildi.

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"CEZAYI ÖDEDİM, 2 TON FAZLA GELİNCE ŞÜPHELENDİM"

TIR sürücüsü Seyfullah Refii, Trabzon'a geldiğinde TIR'ın dorsesinden gelen sesler üzerine şüphelendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Nahçıvan'dan geliyordum. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Doğubayazıt'ta gece saat 02.00 sıralarında mola verdikten sonra uyudum. Sabah saat 8-9 sıralarında yola çıktım. Erzurum’a geldim ve daha sonra aracı kantara çıkarttım. Kantarda aracım normaldeki ağırlıktan 2 ton fazla gelince 3 bin 600 TL cezaya kaldım. Bana cezayı ödemem gerektiğini söylediler ancak 2 ton fazla gelince şüphelendim.

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Daha sonra yola çıkarak sabah 8-9 sıralarında Trabzon Limanı'na geldim. Limanda aracımın orta bölümünde bulunan dolapta çay yapmaya başladım. Bu sırada brandanın içerisinden ses gelmeye başladı. Sese kulak verince içeride insan sesi olduğunu anladım. Daha sonra buradaki güvenlik görevlilerine durumu anlattım. Onlar da kapıyı açmadı, durumu emniyete bildirdiler. Daha sonra emniyetten görevliler gelerek aracın kasasını açtılar. Kapıyı açtıklarında kapının yandan kırık olduğu belirlendi. Kırık anlaşılmasın diye de ortasını demirle kapattılar.

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"ÇOK KİŞİYDİLER, O KADAR SOĞUĞA NASIL DAYANDILAR BİLEMİYORUM"

Kapının mühürlü olduğunu, mühre hiç zarar verilmediğini söyleyen Refii şöyle devam etti:

"Daha sonra içeride bulunan kişileri alarak emniyete götürdüler. Aracıma bindiklerini limanda fark ettim. Erzurum’da kantarda şüphelenmiştim ancak durumun böyle olabileceğini düşünmemiştim. Kapı zaten mühürlü idi, eğer mührü açsaydım o zaman ben de suçlu olmuş olacaktım. Yolda sadece Doğubayazıt'ta bekledim, başka yerde beklemedim. Çok kişiydiler, 20 kişi vardı belki de. İçeri çok soğuktu, o kadar soğuğa nasıl dayandılar bilemiyorum."

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(İHA)

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göçmen Tır

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