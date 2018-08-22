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İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz" dedi ve ekledi:

"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."
ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD israil

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