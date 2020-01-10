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  4. İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'ye yönelik Kasım Süleymani misillemesinin ardından "Bu bir tokattı" açıklamasında bulunmuştu. Hamaney'in resmi internet sayfasında da ABD Başkanı Trump'ın yüzüne tokat izi yerleştirilmiş bir fotoğraf paylaşıldı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sayfasında "Bu sadece bir tokattı" ibaresiyle paylaşılan fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünde tokat izi şeklinde bir kızarıklık görülüyor.

Bir elin parmaklarına benzeyen iz, İran füzelerine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Hamaney'in resmi internet sitesindeki paylaşımda İran liderinin çarşamba sabahı yaptığı açıklamalarına da yer verildi.

Hamaney misilleme sonrası yaptığı açıklamada, "Dün gece tokat yediler ama askeri karşılık yeterli değil. Daha önemlisi Amerika'nın bölgedeki yozlaştırıcı varlığına son verilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Trump Tokat mesaj

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