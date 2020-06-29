İran'dan Trump'a tutuklama kararı!

İran, Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 36 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Başsavcısı Ali el-Kasimehr, "Yargı Erki tarafından, Kasım Süleymani'ye yönelik terörün sevk ve idaresinde rolü olduğu belirlenen, ABD ve diğer devletlerin siyasetçi ve askerlerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı." dedi.

"LİSTENİN BAŞINDA TRUMP VAR"

Söz konusu kişilerin INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Kasimehr, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump bulunuyor. Trump'ın görev süresi sona erse bile hakkındaki soruşturma devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

