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İran’dan Trump’ın açıklamasına alaylı tepki

21.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı hedef alan son açıklamasını eleştirdi. Trump’ın, gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetine rağmen Suudi Arabistan’ı destekleyen açıklamasını “utanç verici” olarak nitelendiren Zarif, attığı tweet mesajında, “Trump, Suudi Arabistan’ın işlediği suçlara atfen yaptığı utanç verici yazılı açıklamasının birinci paragrafını tuhaf biçimde İran’ı aklına gelen her türlü iddiayla suçlamaya ayırmış” dedi.

İran’dan Trump’ın açıklamasına alaylı tepki

İran Dışişleri Bakanı, Trump’la alay ederek, “Muhtemelen, Finler gibi ormanlarındaki yaprakları süpürmelerine yardım etmediğimiz için California’daki yangından da biz sorumluyuzdur” dedi.

Trump, California’daki yangın sonrasında Finlandiya’da yaşayanların ormanları tırmıklayarak alevleri önlediğini söylemiş, bu da sosyal medyada alay konusu olmuştu.

İran’ın tepkisini çeken bugünkü yazılı açıklamasında Tahran’a yönelik sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’dan ise övgüyle bahsetmiş, Kaşıkçı cinayetini ise kınamıştı.

İRAN'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Yazılı açıklamasına dünya çok tehlikeli bir yer şeklinde başlayan Trump, bu sözüne örnek olarak İran’ı gösterdi ve İran’ın Yemen’de Suudi Arabistan’a karşı “aracılarla” kanlı bir savaş yürüttüğünü belirtti.

Trump, İran’ın Irak’ın kırılgan demokrasisine zarar vermeye çalıştığını ve Lübnan’da Hizbullah’ı, Suriye’de de diktatör Beşar Esat’a destek verdiğini kaydetti. Trump, ayrıca İranlılar’ın Ortadoğu ve başka yerlerde birçok Amerikalı ve masum insanı öldürdüğünü de kaydetti. Amerika Başkanı, İran’ın teröre sponsor olan ülkelerin liderliğini yaptığını da belirtti.

Tahran’a yönelik sert eleştirilerinin ardından Trump yazılı açıklamasında Suudi Arabistan’dan ise övgüyle bahsetti. Suudi Arabistan’ın İran’ın ayrılmayı kabul etmesi durumunda memnuniyetle Yemen’den ayrılacağını kaydeden Trump, Riyad’ın hemen insani yardımda bulunacağını belirtti ve ayrıca Suudi Arabistan’ın radikal İslamcı terörle savaşta milyarlarca dolar harcadığını kaydetti.

Yazılı açıklamasında Suudi Arabistan’ın Amerika’yla yatırım ve harcama konusunda 450 milyar dolarlık anlaşma yaptığını hatırlatan Trump, bunun binlerce kişite iş olanağı, ekonomik gelişme sağlayacağını vurguladı.

Trump, Suudi Arabistan’la anlaşmaların iptal edilmesinin Rusya ve Çin’in işine yarayacağını ve bunun da bu ülkelere Amerika’dan doğrudan bir hediye olacağını kaydetti.

Kaşıkçı cinayetine de değinen Trump, bunun çok kötü olduğunu ve ülkesinin bunu bağışlamadığını kaydetti. Ancak Trump bununla birlikte cinayette yer alanlara karşı güçlü bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti ve bağımsız bir soruşturmanın ardından bu korkunç cinayetin birçok ayrıntısını öğrendiklerini kaydetti. Suudi Arabistan temsilcilerinin Cemal Kaşıkçı için devlet düşmanı ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu söylediklerini belirten Trump, cinayetin korkunç bir suç olduğunu kaydetti. Trump, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetle ilgisi bilgilerinin olmadığını söylediklerini de hatırlattı. “İstihbarat servislerimiz bütün bilgileri değerlendirmeye devam ediyor” diyen Trump, “Veliaht Prens’in bu trajik olaydan haberi olmuş olabilir belki vardır belki de yoktur” ifadelerini kullandı.

Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bütün ayrıntıları hiçbir zaman bilemeyeceklerini de vurguladı. Trump, “Her durumda ilişkilerimiz Suudi Arabistan Krallığı’yla” dedi. Amerika Başkanı, İran’la savaşımızda çok önemli müttefikimiz oldular, Amerika ülkemizin, İsrail’in ve bölgedeki diğer ortakların çıkarları için Suudi Arabistan’ın sarsılmaz bir ortağı olarak kalmak istiyor. Dünyadan terör tehdidini tamamen temizleyen kadar bu bizim en büyük amacımız” dedi.

Kongre’de konuyla ilgili kendisinden farklı düşünenlere de dikkat çeken Trump, Amerika’nın güvenliğiyle uyuşması durumunda kendisine sunulan bütün düşünceleri değerlendireceğini kaydetti. Trump, Suudi Arabistan’ın kendi isteği doğrultusunda petrol fiyatlarını uygun seviyede tuttuğuna da dikkat çekti.

Trump, “Amerika Başkanı olarak çok tehlikeli bir dünyada Amerika kendi ulusal çıkarlarını koruyor ve bize zarar vermek isteyenlere karşı koyuyor. Basitçe buna ‘Önce Amerika’ deniyor” ifadelerini de kullandı.

Trump, açıklamasında Riyad’la yaptığı 450 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına da dikkat çekti, bunun 100 milyar dolarının silah satışları için olduğunu vurguladı. Başkan, ABD’nin Kaşıkçı cinayetine ve cesedinin ortadan kaldırılmasına karışan 17 kişiye yaptırım açıkladığını da sözlerine ekledi.

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İRAN Trump Cevad Zarif Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Kaliforniya

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