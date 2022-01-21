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  4. İran'dan Türkiye'ye gaz akışı var mı? İşte gündem olan sorunun cevabı

İran'dan Türkiye'ye gaz akışı var mı? İşte gündem olan sorunun cevabı

21.01.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki gündür Türkiye’de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran’ın Türkiye’ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor. Yaşanan teknik arızadan dolayı 20 Ocak itibarıyla 10 gün İran'dan doğal gaz akışı olmayacağı duyurulmuştu. İran merkezli haberler ise Türkiye'ye gaz akışının yeninden başladığını duyurdu. Son değerlendirmeyi yapan uzmanlar, "İran’dan gaz akışı halen yok” dedi. İşte doğal gaz haberinin detayları...

İran'dan Türkiye'ye gaz akışı var mı? İşte gündem olan sorunun cevabı

İki gündür Türkiye’de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran’ın Türkiye’ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor.
İran merkezli haber ajansının İran Milli Gaz Şirketine (NIGC) dayanarak yaptığı haberde, Türkiye’ye gaz akışının yeniden başladığına dair açıklama yapılmıştı. İran tarafı sorunun Türkiye’den kaynaklandığı ve basınç yükselme istasyonlarının çalışmadığını ileri sürmüştü. Ancak enerji uzmanlarından edinilen bilgiye göre durumun farklı olduğu öğrenildi.

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UZMANLAR: AKIŞ HALA YOK

Sektör uzmanları "Türkiye’ye, Gürbulak giriş noktasından İran’dan sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları çalışır durumda. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanamıyor" değerlendirmelerinde bulunuyor.

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NELER YAŞANDI?

İran sınırında meydana gelen arıza nedeniyle İran'dan 10 gün boyunca doğal gaz alınamayacağı duyurulmuştu. Botaş yaşanan arızadan dolayı bazı tesislerde doğal gaz kısıtlamasına gidileceğini ve diğer tüketicilerin bu kısıtlamadan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Enerji Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, sanayi tesislerinde elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceğini, diğer kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini duyurmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye
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