İran'dan uçak kazasına ilişkin önemli açıklama

Dün Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalandıktan sonra düşen uçakta 176 kişi bulunuyordu.

İranlı yetkililerin bu ilk bulguları görgü tanıklarının ifadelerine dayanıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu raporuna göre yüksek irtifada seyretmekte olan uçağı görenler uçağın, alev topu şeklinde ilerlediğini söylediler.

3 yaşındaki Boeing 737-800 tipi uçapın son bakımının 6 Ocak tarihinde yapıldığı belirtiliyor. Uçağın düşmeden önce acil iniş için en yakın limana yöneldiği ifade ediliyor.

Ancak raporda uçakta ne tür bir teknik sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor. Reuters Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan Kanadalı bir güvenlik yetkilisi, uçağın motorlarından birinde aşırı ısınma sorunu olduğunu ve buna dair kanıt bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran’ın Irak’taki Amerika üslerini füzelerle vurmasından kısa süre sonra yaşanması uçağa füze isabet etmiş olabileceği söylentilerini gündeme getirdi.

Reuters’a değerlendirmede bulunan ve adı açıklanmayan 3’ü Amerikalıü biri Kanadalı, biri Avrupalı üç güvenlik yetkilisi uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü bir füze tarafından vurulmadığı değerlendirmesini yaptılar.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, yaptığı açıklamada uçağın düşmesine ilişkin her tür olasılığın değerlendirildiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan açıklamasında Zelenskiy, spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, mevkidaşı İran Cumhurbaşkanı’yla da bir telefon görüşmesi yapacağını da söyledi.

