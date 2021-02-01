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  4. İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

01.02.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi! Başarıyla fırlatıldı

İran, “Zulcenah” adlı yerli uydu taşıyıcı roketin denemesini yaptı.

İran, uzaya uydu taşıyıcı bir roket fırlattı. İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyini yaptığı açıklamada, “Zulcenah” adlı yerli uydu taşıyıcısı roketin Simnan eyaletinde başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.

Hüseyini, uydu roketinin katı yakıt ile çalıştığını ve ülkenin en güçlü motoruna sahip olduğunu aktardı. Sözcü Hüseyini, roketin motorunun 750 ton itme gücüne sahip olduğunu belirtti.

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"220 KİLOGRAMLIK UYDUYU TAŞIYABİLECEK"

İran’ın ilk yerli uydu taşıyıcısı roketini test ettiğini kaydeden Hüseyini, “Roket, 500 kilometre mesafede 220 kilogramlık uyduyu taşıyabilecek güce sahip. Yerli uydu deneyiminin en önemli kazanımı ülkenin en güçlü ve 750 ton itme gücüne sahip motorunu elde etmek oldu” dedi. (İHA)


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