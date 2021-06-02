İran Deniz Kuvvetleri’nin en büyük gemisi yanarak battı. Geminin Umman Körfezi’nin girişinde yanmaya başladığı, gemi mürettebatının hepsinin kurtarıldığı açıklandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yangının söndürülemediği ve geminin battığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi’nin Jask limanı yakınlarında alev aldığı yangına hemen müdahale edildiği ancak başarısız olunduğu ifade edildi. Geminin eğitim amaçlı olarak bölgede seyir halinde olduğu biliniyordu. Yetkililer yangının çıkış nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Nisan ayında İran bir gemisinin Kızıl Deniz’de mayınlarla hedef alındığını açıklamıştı. Denizde gemilere yönelik bu tarz olaylarda genellikle İran ve İsrail birbirlerini suçluyorlar.

