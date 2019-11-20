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İran destekli gruplar İdlib'de kampa saldırdı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:59 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre çoğu çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üssünden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, çoğu çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına ise devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.

- Hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14'e ulaştı

Rusya'nın akşam saatlerinde Marratinnuman ilçesi Ayn Krey köyüne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirmiş, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

Böylece gün içinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14'e yükseldi.

Sivil savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib İran destekli gruplar saldırı

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