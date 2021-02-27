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  4. İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlenmişti! Joe Biden'dan flaş açıklama

İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlenmişti! Joe Biden'dan flaş açıklama

27.02.2021 02:01 | Son Güncelleme:
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İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlenmişti! Joe Biden'dan flaş açıklama

ABD ordusu, dün Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Joe Biden, hava saldırısının 'İran'a mesaj' niteliğinde olduğunu söyledi. Biden, "Onlara 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' dedik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında dün Suriye-Irak sınırında düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İlgili soruya yanıt veren Biden, saldırının İran'a mesaj niteliğinde olduğunu kaydederek, "Onlara 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' mesajı verdik" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı'nın açıklaması, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) saldırıyı üstlendiği ve detaylandırdığı açıklamanın ardından geldi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, açıklamasında ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır kentinde düzenlediği saldırıda 'İran destekli milislere ait' olduğunu öne sürdüğü 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini kaydetmişti.

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İran Joe Biden

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