HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran devlet medyası: Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

İran devlet medyası: Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

04.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran devlet medyası: Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

İran devlet medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurdu.

İran'da hükümete ait "dolat.ir" haber sitesinde yer alan habere göre uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi resmen başladı.

Haberde, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde yaptırımların kaldırılması için Stratejik Eylem Yasası'nın uygulanması talimatını vermişti. Birkaç saat önce gaz enjeksiyonu başladı ve ilk UF6 zenginleştirilmiş uranyum ürünü birkaç saat içinde elde edilecektir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Rebii, söz konusu işlemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bilgi verilmesinin ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma ise İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Avrupa'nın en büyük genelevi iflas etti!Avrupa'nın en büyük genelevi iflas etti!
24 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!24 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Çanakkale'de 27 kiloluk dev akya zıpkınla yakalandı

Çanakkale'de 27 kiloluk dev akya zıpkınla yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Çarpıcı çıkış: Türkiye'yi AB'ye alalım!

Çarpıcı çıkış: Türkiye'yi AB'ye alalım!

İsrail Savunma Bakanı Gantz: ABD'den bir F-35 filosu daha satın almak istiyoruz

Gantz: ABD'den bir F-35 filosu daha satın almak istiyoruz

Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha iflas etti

Avrupa'nın en büyük genelevi iflas etti!

Yunanistan başbakanı kabine değişikliğine gitti!

Yunanistan başbakanı kabine değişikliğine gitti!

Etna Yanardağı yeniden harekete geçti

Etna Yanardağı yeniden harekete geçti

18 yaşına basan Greta 'karanlık sırları ifşa edecek'

18 yaşına basan Greta 'karanlık sırları ifşa edecek'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.