İran Devlet Televizyonu askeri marşlar çalmaya başladı: "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek"

Hamas lideri İsmail Haniye İran'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilim tavan yaptı. İran Devlet Televizyonu normal yayınını kesti.

Askeri marşlar çalmaya başlayan İran Devlet Televizyonu "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek!" açıklamasını yaptı.

İRAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal etti. Pegasus, Irak ve Ürdün seferlerini de gündüz yapacağını açıkladı.