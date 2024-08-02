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İran Devlet Televizyonu askeri marşlar çalmaya başladı: "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.08.2024 23:16
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İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başlayan İran Devlet Televizyonu "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek!" açıklamasını yaptı. Diğer yandan da THY ve Pegasus bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti.

İran Devlet Televizyonu askeri marşlar çalmaya başladı: "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek"

Hamas lideri İsmail Haniye İran'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesinin ardından bölgedeki gerilim tavan yaptı. İran Devlet Televizyonu normal yayınını kesti.

Askeri marşlar çalmaya başlayan İran Devlet Televizyonu "Dünya önümüzdeki saatlerde çok önemli gelişmelere tanıklık edecek!" açıklamasını yaptı.

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İRAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal etti. Pegasus, Irak ve Ürdün seferlerini de gündüz yapacağını açıkladı.

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İran İsrail
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