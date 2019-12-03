İran devlet televizyonu "silahlı" bazı göstericilerin öldürüldüğünü teyit etti

İran devlet televizyonu, benzin zammına tepki gösterileri sırasında "güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği" iddia edilen bazı kişilerin öldürüldüğünü doğruladı.

İran devlet televizyonunun, İngiltere'den Farsça yayın yapan televizyon kanallarının protestolardaki rolüne ilişkin yayınladığı haberde, Mahşehr, Şiraz ve Behbehan kentlerinde "kaosçu" olarak adlandırılan bir grup protestocunun öldürüldüğü teyit edildi.

Mahşehr kentinde "silahlı bölücü" grupların bazı yolları kestiği ve kentteki petrokimya tesisine girerek patlatmaya çalıştığı ileri sürülen haberde, "Mahşehr'de bir saat boyunca silahlanmış kaosçular silahlı savaş başlattılar. Bu şartlarda da güvenlik güçleri halkın güvenliğini sağlamak adına harekete geçti." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonunun haberinde ayrıca barışçıl gösterilere katılan bazı vatandaşların ise birtakım şüpheli kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

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ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.