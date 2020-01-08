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  4. İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

08.01.2020 02:47 | Son Güncelleme

İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

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