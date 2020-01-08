İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'

\u0130ran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulundu\u011fu Eyn Assad hava \u00fcss\u00fcne onlarca f\u00fcze f\u0131rlatt\u0131'G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROnlar\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerin ger\u00e7ek y\u00fczleri\u0130ran'dan intikam hamlesi! ABD \u00fcss\u00fcn\u00fc f\u00fcze ya\u011fmuruna tuttular!Irak\u2019ta Mezhepsel \u0130\u00e7 Sava\u015f Yeniden Ba\u015flar m\u0131?
Okuyucu Yorumları 0 yorum