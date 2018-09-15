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"İran devleti 40 yıldır İslam adına çok hata yaptı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

"İran devleti 40 yıldır İslam adına çok hata yaptı"

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, İran devletinin 40 yıldır İslam adına hata yaptığını söyledi.

Haşimi, "İran devleti, 40 yıldır İslam adına çok hata yaptı ve İslam’a zarar verdi. Ben din adamı statüsüne karşıyım. Eğer kendilerine sataşılmasın diyorlarsa yönetimden çekilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Haşimi, insan hakları ve demokrasinin önemine vurgu yaparak, İran'da "yönetim tarzının yanlış" olduğuna işaret etti.

Çeşitli sebeplerle ülkeden beyin göçü yaşandığına dikkati çeken Haşimi, "Liyakate önem verilmiyor. Ülkede bir ekonomik kriz var. Bunun sebebi sadece yanlış yönetim değil aynı zamanda uzmanlık ve liyakate önem verilmemesidir." dedi.

İnternet üzerinden yayın yapan "Aparat" adlı kanala konuşan Haşimi, İran'ın "dini esaslara göre yönetilen bir devlet" olduğunu öne sürerek, "Buna rağmen alkol tüketimi ve satışı birçok ülkeye göre daha fazladır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Faize Haşimi İRAN

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