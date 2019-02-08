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İran Devrim Lideri Hamaney: ”Avrupa’ya güvenmeyin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, Avrupa’nın güvenilmez olduğunu söyleyerek, "Daha önce ABD ile yapılan nükleer müzakerelerde de Amerika’nın güvenilmez olduğunu söylemiştim.

İran Devrim Lideri Hamaney: ”Avrupa’ya güvenmeyin”

İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, Avrupa’nın güvenilmez olduğunu söyleyerek, "Daha önce ABD ile yapılan nükleer müzakerelerde de Amerika’nın güvenilmez olduğunu söylemiştim. Şimdi müzakere edenlerin kendileri de bunu söylemekte” dedi.
Devrim Muhafızları ve üst düzey askeri yetkililer ile bir araya gelen İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney Amerika’nın güvenilmez bir ülke olduğunu belirterek, "Şunu belirteyim ki kahrolsun Amerika, kahrolsun Trump, Bolton ve Pompeo anlamına gelir. Yani ABD’nin başında olan yöneticiler. Bizim ABD halkı ile bir işimiz yok” ifadelerini kullandı.
Amerika ile nükleer müzakerelerin yapıldığı dönem hükumeti birçok kez ABD’nin samimi ve dost davranışlarına aldanmamaları hususunda uyardığını kaydeden Hamaney, "O gün ABD ile müzakere eden yöneticilerimizin kendileri bugün yanıma gelerek Amerika’nın güvenilmez bir ülke olduğunu söylemekteler” şeklinde konuştu.

“Avrupa da güvenilmez”
Avrupa’nın da güvenilmez olduğunu vurgulayan İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, "Ben Avrupa ile iletişim halinde olmayın demiyorum. Mesele güven meselesidir. Bugün Paris’te göstericilerin üzerilerine saldırmakta ve diğer yandan bize insan hakları dersi vermekteler. Siz insan hakları nedir bilir misiniz? Bunlar hiçbir zaman insan haklarının ne olduğunu bilemezler” ifadesini kullandı.
Hiçbir zaman Avrupa’ya güven duyulamayacağını kaydeden Ayetullah Hamaney İngiltere, Fransa ve diğerlerinin farklı tonlara sahip olduğunu belirterek, ”Elbette biz bazı istisnalar dışında dünya ile irtibatta olan bir ülkeyiz. Ancak kimlerle hangi konularda antlaşmaya vardığınıza dikkat edin” şeklinde konuştu.
ABD’nin nükleer antlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmasının ardından İran, antlaşmaya bağlı kalacağını belirterek yoluna AB ülkeleri ile devam etme kararı almıştı. Hamaney Avrupa’nın güven vermesi halinde nükleer antlaşmanın AB ile sürdürülebileceğini vurgulamış ve Avrupa ile İran arasında ticaretin devam etmesi için özel ödeme mekanizmasının kurulacağı açıklanmıştı.

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