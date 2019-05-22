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İran Devrim Muhafızları: "Artık daha güçlüyüz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Ali Fadavi düşmanlarının çok fazla ses çıkarttıklarını söyleyerek, "Bizi baskı altında tutmak istiyorlar.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Ali Fadavi düşmanlarının çok fazla ses çıkarttıklarını söyleyerek, "Bizi baskı altında tutmak istiyorlar. Ancak gururla söylemeliyim ki bugün İslam Devrimi eskisinden daha güçlü ve iktidar sahibidir” dedi.
İran-Irak savaşı şehitlerinin aileleri ve gazileri ile bir araya gelen Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Ali Favadi, İran halkının ve ordularının 8 yıl süren “Kutsal Savunma” döneminde gösterdikleri fedakarlık ve mücadele azmi ile zorlu bir savaşı kazandıklarını söyledi. ABD tarafından İran aleyhinde yapılan son açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Favadi, "Onlar son zamanlarda çok fazla ses çıkarmaya başladılar. Üzerimizde baskı kurmaya çalışmaktalar. Gururla söyleyebilirim ki İslam devrimi bugün eskisinden daha güçlü durumdadır” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami ise ABD’nin dünyada insanları sömüren ve istismar eden bir düzen kurduğunu belirterek, "ABD dünya için büyük bir risk" ifadesini kullanmış ve savaşa hazırız şeklinde açıklama yapmıştı.

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