İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı: ”Gerçek gücümüzü savaş meydanında görecekler”

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları’nın İran İslam Cumhuriyetini savunmaya her zamankinden daha fazla hazır olduğunu söyleyerek,” Gerçek gücümüzü sahada görecekler” dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, Fars adasına yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada İran’ın askeri gücünün bir çok kez test edildiğini söyleyerek,” Düşman savunma gücünüzün sadece küçük bir parçasını gördü. Bu şekliyle dahi askeri gücünüzün sarsılmaz olduğunu bilmekteler” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları’nın İran İslam Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını savunmaya her zamankinden daha fazla hazır olduğunu söyleyen General Selami, “ Biz büyük güçler karşısında askeri gücümüzü her geçen gün geliştirmekteyiz. Bu gücümüzü ise sahada gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla göstermiş olduk” dedi.

İran’ın askeri gücünün bölgede test edildiğini söyleyen General Selami,” Düşman gerçek askeri gücümüzü sahada görecektir” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Devrim Muhafızları’nın finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.



PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler