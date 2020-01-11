İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" dedi.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" dedi.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik, "Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım" dedi.