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  4. İran Devrim Muhafızları "kaçak yakıt gemisine" el koydu

İran Devrim Muhafızları "kaçak yakıt gemisine" el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:26 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları "kaçak yakıt gemisine" el koydu

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 5. Bölge Komutanı Ali Azemayi, "Ebu Musa Adası yakınlarında 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konuldu. Geminin Malezya uyruklu 16 mürettebatı gözaltına alındı." dedi.

Azemayi, geminin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

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