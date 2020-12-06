HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili Fadvi: Fahrizade, uydudan kontrol edilen silahla öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili Fadvi: Fahrizade, uydudan kontrol edilen silahla öldürüldü

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili Fadvi: Fahrizade, uydudan kontrol edilen silahla öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili General Ali Fadvi, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin uydudan kontrol edilen makineli bir silahla öldürüldüğünü söyledi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, 27 Kasım tarihinde Tahran eyaletinin Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Komutan Vekili General Ali Favdi öğrenciler günü dolayısıyla Tahran Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, İranlı nükleer fizikçi Mahabadi’nin suikastına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

"13 KEZ ATEŞ EDİLDİ"

Favdi, Mahabadi’nin yanında suikast sırasında 11 korumasının olduğunu belirterek, “Saldırıda öncelikle Nissan marka bir kamyonet korumaları dağıtmak için patlatıldı. Ardından Fahrizade’yi doğrudan öldürmek için 13 kez ateş edildi” dedi.

fahrizade

"YAPAY ZEKA KULLANILMIŞ"

İranlı nükleer fizikçiyi öldürmek için ateşlenen makineli tüfeğin uzaktan kontrol edildiğini ve saldırı sırasında hiçbir insan faktörünün kullanılmadığına işaret eden Favdi, “Muhsin Fahrizade’ye 13 mermi ateş edildi. Terörist yoktu ve silah uydu vasıtasıyla uzaktan kontrol ediliyordu. Silah gelişmiş bir kamera vasıtasıyla Fahrizade’nin yüzüne zum yapmış ve yapay zeka kullanılmış” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Maduro’dan ABD’ye: Kimsenin kolonisi değilizMaduro’dan ABD’ye: Kimsenin kolonisi değiliz
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Heyecanlandıran olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Heyecanlandıran olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Maduro’dan ABD’ye: Kimsenin kolonisi değiliz

Maduro’dan ABD’ye: Kimsenin kolonisi değiliz

DSÖ Türkiye Ofisi'nden Türkiye'deki koronavirüsle ilgili röportajına ilişkin açıklama

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

İngiltere'de koronavirüs aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle 'acil durum' kararı

Her 4 dakikada 1 kişi hayatını kaybediyor! 'Acil durum' kararı

Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

'Hamaney' iddiası sosyal medyada gündem oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.