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İran Devrim Muhafızları Komutanı: "Düşmanımızdan mazlum şehitlerimizin intikamını alacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Düşmanımızdan mazlum şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Düşmanımızdan mazlum şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi. Caferi, Pakistan’ın İran ile ortak sınırında güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan şehrinde, Devrim Muhafızları askerlerine karşı gerçekleşen terör saldırısına ilişkin, "İran İslam Devrimi yıldönümü kutlamalarından 2 gün sonra meydana gelen ve 27 Devrim Muhafızının şehit olmasına sebep olan vahşi terör cinayeti, İran halkının devrim yıldönümünü kutlamak için sokaklara akın ederek sulta, Siyonizm ve terör önderi olan ABD’ye atmış olduğu sert tokadın ve öte yandan düşmanın bu ağır yenilgiden ötürü böylesi bir intikam yolu arayışına girdiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Caferi açıklamasının devamında, "Kardeş ülke Pakistan ve bu ülkenin güvenlik ve ordu güçlerinden İran İslam Cumhuriyeti ile ortak sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırarak, her iki millete de düşman olan tekfirci teröristler ve taşeronlarını baskı altına almaları ve onlara karşı sert bir tepki göstererek güvenliği tehdit edebilecek her türlü eylemi önlemeleri bekleniyor" dedi.
Devrim Muhafızları Komutanı General Caferi açıklamalarının devamında, hayatını kaybeden Devrim Muhafızları askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Düşmanımızdan mazlum şehitlerimizin intikamını alacağız" ifadelerine yer verdi.
Dün İran’ın Zahidan kentinde, Devrim Muhafızlarını taşıyan bir otobüse gerçekleşen terör saldırısı sonucunda 27 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti. Saldırıyı Ceyşu’l Adl terör örgütü üstlenmişti.

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