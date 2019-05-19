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İran Devrim Muhafızları Komutanı: “Savaştan korkmuyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgede ABD’ye büyük bir yenilgi tattıracaklarını ifade ederek, “Savaş peşinde değiliz ama savaştan da korkmuyoruz” dedi.İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, askeri bir törende yaptığı konuşmada ABD’nin dünyada insanları sömüren ve istismar eden bir düzen kurduğunu belirterek, “ABD dünya için büyük bir risk” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgede ABD’ye büyük bir yenilgi tattıracaklarını ifade ederek, “Savaş peşinde değiliz ama savaştan da korkmuyoruz” dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, askeri bir törende yaptığı konuşmada ABD’nin dünyada insanları sömüren ve istismar eden bir düzen kurduğunu belirterek, “ABD dünya için büyük bir risk” ifadesini kullandı. Bölgenin ABD için büyük bir ateş meydanına dönüştüğünü belirten Selami, ABD’nin güçlü görünmeye çalıştığını ancak yok olmakta olduğunu söyledi. ABD’nin yorgun ve umutsuzluk içerisinde olduğunu vurgulayan Selami, “Yakın bir zamanda bu gücün nasıl yenildiğine şahit olacaksınız” dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı General Selami savaş peşinde olmadıklarını ancak savaştan da korkmadıklarını söyleyerek, “Bizim onlarla farkımız, onlar savaştan korkuyorlar ve savaşa girecek iradeleri yok” ifadelerini kullandı.

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