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İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: “ABD İran’a savaş başlatacak güç ve cesarete sahip değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını söyledi.İran meclisinde bu sabah basına kapalı gerçekleşen oturumda, Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgedeki son duruma ilişkin meclise rapor sundu.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını söyledi.
İran meclisinde bu sabah basına kapalı gerçekleşen oturumda, Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgedeki son duruma ilişkin meclise rapor sundu. İran meclisinde gerçekleşen özel oturuma ilişkin açıklama yapan Kebuder Aheng milletvekili Muhammed Ali Pur, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin ABD karşısında atılacak adımlara ilişkin rapor sunduklarını aktardı.
Devrim Muhafızları Komutanı Selami ABD’nin bölgede aldığı pozisyona ilişkin sunduğu raporda, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını belirterek, “ABD savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi, tamamen psikolojik savaş taktiğidir” dedi.
ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemisini Basra Körfezine göndererek İranlı siyasileri ve hükümeti savaşla korkutmak istediğini belirten General Selami, “Onlar savunma gücümüzü ve kendilerinin saldırıya açık olduklarını biliyorlar. Bu nedenle ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok” ifadesini kullandı.
ABD, geçtiğimiz hafta İran’a mesaj vermek için, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.
ABD daha önce de İran Devrim Muhafızlarını yabancı bir terör örgütü olarak kara listeye almıştı.

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