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  4. İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: “Keşke bende düşen uçakta olsaydım”

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: “Keşke bende düşen uçakta olsaydım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Ukrayna’ya ait düşen yolcu uçağından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, “Keşke bende düşen uçakta olsaydım” dedi.İran meclisinde bugün yapılan kapalı oturumda İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna’ya ait yolcu uçağı görüşüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Ukrayna’ya ait düşen yolcu uçağından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, “Keşke bende düşen uçakta olsaydım” dedi.
İran meclisinde bugün yapılan kapalı oturumda İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna’ya ait yolcu uçağı görüşüldü. İran meclisindeki kapalı oturumda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, yolcu uçağının düşürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Yolcu uçağının düşmesine herkesten çok üzüldüm. Canımız İran milletine feda olsun. Keşke düşen yolcu uçağında olsaydım” dedi.
ABD’nin Irak’taki askeri üssüne yapılan saldırı sonrasında İran ordusunun tam bir teyakkuz haline geçtiğini belirten General Selami, o gece ülkede savaş pozisyonu alındığını vurgulayarak, “ABD’nin karşılık verme ihtimaline karşı tüm olasılıklarımızı hazırlamıştık. Ülke genelinde savaş pozisyonu alınmıştı” dedi.
İran’da 8 Ocak Çarşamba günü Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna’ya ait yolcu uçağı İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve 176 yolcu hayatını kaybetmişti.

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