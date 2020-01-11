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  4. İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tüm sorumluluğu alıyoruz

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tüm sorumluluğu alıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının füze sanıldığını belirterek, tüm sorumluluğu aldıklarını açıkladı.

İran, (DHA)- İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının füze sanıldığını belirterek, tüm sorumluluğu aldıklarını açıkladı.

İran haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair açıklama yaptı. Hacızade açıklamasında, uçağın Cruise füzesi sanıldığını ve kısa menzilli füzeyle vurulduğunu belirtti. Ayrıca Hacızade tüm sorumluluğu aldıklarını vurguladı.

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