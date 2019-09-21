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İran Devrim Muhafızları Komutanından sert uyarı: "Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran’a saldırmayı düşünenlere karşı kesin cevaplarının olduğunu söyleyerek, "Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar" dedi.İran’ın düşürdüğü yabancı devletlere ait insansız hava araçlarının sergilendiği törende İran’ın tüm askeri gücünü henüz göstermediğini belirten General Selami, İran sınırını taciz eden herkesi hedef alacaklarını söyleyerek, ”Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı açık bir şekilde söylüyoruz“ dedi.İran’ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu söyleyen General Selami, “Düşman bazen askeri seçenekleri olduğundan bahsediyor.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran’a saldırmayı düşünenlere karşı kesin cevaplarının olduğunu söyleyerek, "Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar" dedi.
İran’ın düşürdüğü yabancı devletlere ait insansız hava araçlarının sergilendiği törende İran’ın tüm askeri gücünü henüz göstermediğini belirten General Selami, İran sınırını taciz eden herkesi hedef alacaklarını söyleyerek, ”Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı açık bir şekilde söylüyoruz“ dedi.
İran’ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu söyleyen General Selami, “Düşman bazen askeri seçenekleri olduğundan bahsediyor. Onlara her türlü saldırıya karşı kesin cevabımız olduğunu açık bir şekilde söylüyorum” ifadelerini kullandı.
İran’a yönelik saldırı düşünen ülkeleri sert bir şekilde uyaran General Selami, ”Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar. Savaşın İran sınırlarına çekilmesine izin vermeyeceğiz. İran’a yönelik sınırlı bir saldırı sınırlı olmakla kalmayacaktır. Saldırgan yok edilene kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

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