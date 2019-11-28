İran Devrim Muhafızları komutanlarından Caferi, hükümeti halkın sorunlarına ilgisizlikle suçladı:

Halkın kamu mallarını tahrip eden bazı göstericilere karşı tavır aldığını ve halkın protestolarda iki mesajı olduğunu belirten Caferi, "Birincisi kaosçular karşısında düzeni desteklemek ve bu tür hareketleri kınamak. İkincisi ise benzin kararının kötü uygulanması ve halka karşı ilgisizliğe tepkidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin zam kararını halkla istişare etmeden aldığını söyleyen Caferi, "Yetkililer halkı ikna etmiş olsaydı insanlar belki de bu karara destek olacaklardı. Bu hükümet, halkın talep ve sorunlarına ilgisiz; ekonomik baskı altındaki halkın şartlarını idrak etmiyor. Halkın ekonomik şartları göz önünde bulundurulmadan alınan kararlar protestolara yol açıyor." dedi.

- "Halka kayıtsız kalanlar neden yargılanmıyor?"

Caferi, gösterilerde kamu mallarını tahrip edenlerin ve teröristlerin yargılanmasının her ülkede uygulanan doğal bir eylem olduğunu belirterek, "Asıl soru şudur: Halka kayıtsız kalarak kararları kötü şekilde uygulayanlar, bu tür olayların sorumluları ve güvensizlik ortamı oluşturanlar neden yargılanmıyor?" ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'da 2007'de Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atanan Muhammed Ali Caferi, Nisan 2019'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından görevden alınarak Bakiyetullah Karargahı Komutanlığına getirilmişti. Caferi'nin yerine Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak Hüseyin Selami atanmıştı.

