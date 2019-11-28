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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Caferi, hükümeti halkın sorunlarına ilgisizlikle suçladı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

"Yetkililer halkı ikna etmiş olsaydı insanlar belki de bu karara (benzin zammı) destek olacaklardı. Bu hükümet, halkın talep ve sorunlarına ilgisiz; ekonomik baskı altındaki halkın şartlarını idrak etmiyor. Halkın ekonomik şartları göz önünde bulundurulmadan alınan kararlar protestolara yol açıyor"

İran Devrim Muhafızları Ordusunun eski Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi, protestolara yol açan benzine zam kararının halkın sorunları dikkate alınmadan uygulandığını ve sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından Caferi, hükümetin benzine yönelik zam kararını ve halkın tepkisini değerlendirdi.

Hükümetin zam kararını halkla istişare etmeden aldığını söyleyen Caferi, "Yetkililer halkı ikna etmiş olsaydı insanlar belki de bu karara destek olacaklardı. Bu hükümet, halkın talep ve sorunlarına ilgisiz; ekonomik baskı altındaki halkın şartlarını idrak etmiyor. Halkın ekonomik şartları göz önünde bulundurulmadan alınan kararlar protestolara yol açıyor." dedi.

Halkın kamu mallarını tahrip eden bazı göstericilere karşı tavır aldığını ve halkın protestolarda iki mesajı olduğunu belirten Caferi, "Birincisi kaosçular karşısında düzeni desteklemek ve bu tür hareketleri kınamak. İkincisi ise benzin kararının kötü uygulanması ve halka karşı ilgisizliğe tepkidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Halka kayıtsız kalanlar neden yargılanmıyor?"

Caferi, gösterilerde kamu mallarını tahrip edenlerin ve teröristlerin yargılanmasının her ülkede uygulanan doğal bir eylem olduğunu belirterek, "Asıl soru şudur: Halka kayıtsız kalarak kararları kötü şekilde uygulayanlar, bu tür olayların sorumluları ve güvensizlik ortamı oluşturanlar neden yargılanmıyor?" ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'da 2007'de Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atanan Muhammed Ali Caferi, Nisan 2019'da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından görevden alınarak Bakiyetullah Karargahı Komutanlığına getirilmişti. Caferi'nin yerine Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak Hüseyin Selami atanmıştı.

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Devrim Muhafızları İRAN Muhammet Ali Caferi protesto

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