İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan’ın öldürüldüğü iddia edildi

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan’ın Irak-Suriye sınırında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Irak basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Müslüm Şahdan’ı taşıyan aracın dün akşam Suriye’den Irak’a geçtiği sırada el-Kaim bölgesinde aidiyeti belli olmayan insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu ifade edildi. Irak basını, saldırıda Şahdan ve 3 korumasının öldüğünü iddia etti.

Irak basınının Irak Askeri İstihbaratına dayandırdığı bir başka haberde ise, Şahdan’ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

İran tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

