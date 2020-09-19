İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına hitap eden Tümgeneral Hüseyin Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast planı yaptıklarına dair iddialara yanıt verdi.

"ROLÜ OLAN HER ŞAHSI VURACAĞIZ"

Selami, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Trump bey, intikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız." dedi.

Büyükelçi Lana Marks'a yönelik suikast planı yaptıklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Selami, "Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika'daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz mertçe ve adilce intikam alırız." şeklinde konuştu.

Selami, bu yüzden Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Aynu'l Esed Hava Üssü'ne yaptıkları balistik füze saldırılarında ABD askerlerini hedef almadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran tarafından gelecek herhangi bir saldırıya bin misliyle yanıt vereceklerine dair tehditlerine de değinen Selami, şöyle devam etti: